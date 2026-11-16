Synchro Food: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Synchro Food hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4.94 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3.07 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 119.39 Prozent auf 1.99 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 908.8 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch