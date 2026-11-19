Synaptogenix hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.38 USD, nach -1.560 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25.00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0.2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0.3 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch