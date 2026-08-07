Synalloy stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Synalloy hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 25.7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18.7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch