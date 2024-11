Symrise-Analyse: UBS AG vergibt Buy an Symrise-Aktie

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Symrise nach einer UBS-Konferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Der Fokus richte sich auf den Kapitalmarkttag des Herstellers von Duftstoffen und Aromen am 19. und 20. November, schrieb Analyst Charles Eden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dann werde es Neuigkeiten zum Margenziel 2024 und dem weiteren Unternehmenswachstum geben.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Symrise-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie legte um 12:12 Uhr in der XETRA-Sitzung 0.2 Prozent auf 104.45 EUR zu. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 32.12 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 53’402 Symrise-Aktien. Seit Jahresanfang 2024 legte das Papier um 6.0 Prozent zu. Symrise dürfte schätzungsweise am 05.03.2025 die Finanzergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

