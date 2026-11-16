Symrise-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt für Aktie niedrigere Einstufung

Deutsche Bank Research hat Symrise bei unverändertem Kursziel von 103 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Wachstum stehe zwar wieder auf dem Menüplan, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf 2027 für die europäischen Zutatenhersteller. Die Anleger sollten ihre Investments allerdings mit Bedacht auswählen. Boucher-Ferte empfahl Croda neu zum Kauf, stufte aber neben Symrise auch DSM-Firmenich ab. Sie hält zudem an ihren Kaufempfehlungen für Givaudan und Kerry fest. Seit dem zweiten Quartal seien die Gewinnerwartungen erstmals seit fünfzehn Monaten wieder gestiegen, so die Expertin zur Branche. Die Erholung werde getragen von den Innovationen auf Kundenseite sowie individuellen Selbsthilfemassnahmen.

Aktieninformation im Fokus: Die Symrise-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Die Aktie verlor um 09:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 1.1 Prozent auf 96.22 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 7.05 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 24’268 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 42.0 Prozent aufwärts. Symrise dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.03.2027 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.