Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
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08.10.2026 09:45:04
Symrise-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Market-Perform bewertet
Symrise-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Bernstein Research-Analyst Victoria Nice unterzogen.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Hersteller von Lebensmittelzusätzen profitierten von Innovationen und einer zunehmenden Marktfragmentierung in den Kundenbranchen, egal welcher Kunde am Ende gewinne, schrieb Victoria Nice in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das führe zu einem Wachstum des Zusatzstoffe-Sektors über dem der Endmärkte.
Aktienbewertung im Detail: Die Symrise-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:27 Uhr 0.9 Prozent im Minus bei 90.18 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 9.78 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8’261 Symrise-Aktien. Auf Jahressicht 2026 legte die Aktie um 33.1 Prozent zu. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 10.03.2027.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 14:33 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 02:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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