Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
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01.09.2026 14:42:00
Symrise-Aktie steigt: Mutares übernimmt ausgegliedertes Terpen-Geschäft
Das von Symrise ausgegliederte und zum Verkauf gestellte Geschäft mit Terpen-Inhaltsstoffen geht an die Münchner Beteiligungsgesellschaft Mutares.
AmeriTerpenes erzielte laut Mutares zuletzt mit etwa 170 Mitarbeitern an zwei Standorten in Florida und Georgia einen Umsatz von rund 200 Millionen US-Dollar und bedient Kunden weltweit, insbesondere aber in Nordamerika.
Symrise konzentriert sich mit dem Verkauf auf seine zentralen Wachstumsplattformen, wird aber weiter mit AmeriTerpenes zusammenarbeiten. Die Transaktion diene dem Ziel, nachhaltig profitabel zu wachsen und das Kapital gezielt einzusetzen, erklärte der DAX-Konzern.
AmeriTerpenes stellt natürliche terpenbasierte Inhaltsstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen auf Basis von Kiefernholz her. Zum Produktportfolio zählen unter anderem Dihydromyrcenol, Linalool und Anethol, die in Parfums, Haushaltsprodukten sowie Lebensmittel- und Getränkearomen eingesetzt werden.
Die Mutares-Aktie notiert im XETRA-Handel am Dienstag zeitweise 0,2 Prozent höher bei 25,45 Euro, während Symrise-Papiere 0,72 Prozent auf 92,86 Euro zulegen.
DOW JONES
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