Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
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16.04.2026 11:03:00
Symrise-Aktie stabil: Konzern investiert in Biotech - Ausbau im Tiernahrungssegment
Der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise baut sein Tiernahrungsangebot mit einer Investition in das US-Biotechunternehmen Bond Pet Foods aus.
"Die Partnerschaft unterstützt Symrise dabei, biotechnologiebasierte Zutaten zu entwickeln, die das Wohl von Haustieren und der Umwelt adressieren und stärkt damit die langfristige Wettbewerbsfähigkeit sowie die führende Nachhaltigkeitsrolle von Symrise Pet Food", teilte der Konzern mit.
Die Symrise-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel bei 74,80 Euro kaum verändert.
DOW JONES
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