Symrise-Aktie: Jüngste Einstufung durch Barclays Capital

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Symrise von 123 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Sorge vor einer Normalisierung des Wachstums europäischer Inhaltsstoff-Zulieferer für die Konsumgüterbranche habe den Sektor zuletzt massiv belastet, schrieb Analyst Alex Sloane in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er nahm darin nun die Markterwartungen unter die Lupe und suchte nach interessanten Chancen. Er fand sie vor allem bei Novonesis und DSM-Firmenich.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Symrise-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 13:55 Uhr rutschte die Symrise-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0.1 Prozent auf 104.20 EUR ab. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 10.36 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 122’986 Symrise-Aktien. Auf Jahressicht 2024 ging es für die Aktie um 5.7 Prozent nach oben. Experten erwarten, dass Symrise am 05.03.2025 die Finanzergebnisse für Q4 2024 präsentiert.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2024 / 18:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2024 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.