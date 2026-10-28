Symrise-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Overweight

Die US-Bank JPMorgan hat Symrise nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Das organische Wachstum des Aromen- und Duftstoffherstellers entspreche weitgehend der Konsensschätzung, schrieb Edward Hockin am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Die Markterwartungen dürften angesichts positiver Überraschungen aus der Branche sowie dem Konsumgütersektor insgesamt vorab aber gestiegen sein, weshalb die Aktien unter Druck geraten könnten.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Symrise-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 10.1 Prozent auf 89.94 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 11.19 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 191’184 Symrise-Aktien den Besitzer. Das Papier gewann seit Jahresanfang 2026 32.8 Prozent. Experten erwarten, dass Symrise am 10.03.2027 die Finanzergebnisse für Q4 2026 präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:27 / GMT



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