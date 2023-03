Symrise-Aktie begrenzt Verluste: Symrise stockt Dividende auf - Margenniveau auf hohem Niveau

Der Duftstoff- und Aromenhersteller kündigte bei Vorlage der Bilanz 2022 eine EBITDA-Marge von "um die 20 Prozent" an. Eine konkrete Umsatzprognose wurde zunächst nicht abgegeben: Symrise halte an seinem Ziel fest, schneller als der relevante Markt zu wachsen und den Umsatz bis 2025 im Schnitt jährlich um 5 bis 7 Prozent zu steigern, hiess es jedoch.

2022 war Symrise wie schon im Januar berichtet organisch um 11,4 Prozent gewachsen, vor allem dank starken Wachstums in Lateinamerika, verbuchte aber einen Margenrückgang um 410 Basispunkte auf 17,2 Prozent. Dieser war vornehmlich einer Wertberichtigung auf die knapp 30-prozentige Beteiligung an Swedencare in Höhe von 126 Millionen Euro geschuldet. Bereinigt um diesen Sondereffekt wies Symrise eine Marge von 20,0 Prozent aus.

Je Aktie verdiente Symrise - ebenfalls vor der Wertberichtigung - den Angaben zufolge 2,91 Euro nach 2,74 Euro im Vorjahr. Deshalb soll die Dividende erneut steigen - zum dreizehnten Mal in Folge - um 3 Cent auf 1,05 Euro je Aktie.

Kartellbehörden prüfen mögliche Absprachen bei Duftherstellern

Wettbewerbshüter der Europäischen Union, Grossbritanniens, der USA und der Schweiz haben Untersuchungen gegen vier Hersteller von Duftstoffen und Duftinhaltsstoffen eingeleitet. Es bestehe der Verdacht, dass sich Produzenten abgesprochen haben, erklärte die EU-Kommission bereits am Dienstagabend in Brüssel.

Laut einer Mitteilung der britischen Kartellaufsicht Competition and Markets Authority (CMA) vom Mittwochmorgen sind von der Untersuchung das deutsche Unternehmen Symrise, die beiden Schweizer Konzerne Firmenich und Givaudan sowie das US-Unternehmen International Flavors & Fragrances betroffen.

Am Dienstag habe es unangekündigte Hausdurchsuchungen bei den Unternehmen und einem in der Duftstoffindustrie tätigen Verband in verschiedenen Mitgliedstaaten gegeben, erklärte die EU-Kommission.

Symrise sieht sich von Vorwurf Preisabsprachen nicht betroffen

Der Duft- und Aromenhersteller Symrise sieht sich in der laufenden Kartelluntersuchung wegen möglicher Preisabsprachen nach den Worten von Vorstandschef Heinz-Jürgen Bertram "nicht betroffen". Symrise sei an dem Verfahren als Zeuge beteiligt und kooperiere vollumfänglich mit den Behörden, sagte der Manager in der virtuellen Bilanzpressekonferenz.

Bei einem Besuch von Vertretern des Bundeskartellamtes, der Schweizer Wettbewerbskommission (Weko) und der EU-Wettbewerbsaufsicht am Dienstag habe man alle angeforderten Unterlagen ausgehändigt oder werde dies noch tun. "Wir denken heute, wir haben nichts zu verbergen", sagte Bertram. Über die öffentlich gemachten Aussagen der Wettbewerbsbehörden hinaus wisse Symrise aber nicht, worum genau es in dem Verfahren gehe.

Die Wettbewerbshüter gehen laut Weko dem Verdacht nach, dass mehrere Hersteller von Duftstoffen ihre Preispolitik koordiniert haben, Konkurrenten daran hinderten, bestimmte Kunden zu beliefern, und überdies die Herstellung gewisser Duftstoffe beschränkten.

Von der Untersuchung betroffen sind neben Symrise die beiden Schweizer Konzerne Firmenich und Givaudan sowie das US-Unternehmen International Flavors & Fragrances.

Die Aktien von Symrise und Givaudan werden wegen der Kartelluntersuchungen mit Abschlägen von 3,5 und 4 Prozent gehandelt. Von Citi heisst es, zwar sei noch nicht klar, wohin die Untersuchung führe und um welche Produkte es gehe. Da aber Geldbussen in Höhe von bis zu 10 Prozent des weltweiten Umsatzes eines Produktes bei Kartellverstössen möglich seien, könnten sich die Strafen auf Konzernebene dann "im niedrigen einstelligen Prozentbereich bewegen."

Symrise-Papiere verloren via XETRA zunächst deutlich, holen dann aber die Einbussen grösstenteils auf und verloren zuletzt nur noch 0,1 Prozent auf 95,50 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)