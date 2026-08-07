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07.08.2026 06:37:00
Symphony gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Symphony hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5.77 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6.08 INR je Aktie generiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symphony im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50.60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.78 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 2.51 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 3.85 INR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 3.27 Milliarden INR erwartet.
Redaktion finanzen.ch
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