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25.11.2026 06:37:00
Symbotic A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Symbotic A hat am 23.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.09 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25.73 Prozent auf 777.6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 618.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0.210 USD gegenüber -0.160 USD im Vorjahr.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2.80 Milliarden USD – ein Plus von 24.83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Symbotic A 2.25 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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