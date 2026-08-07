Symbotic A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Symbotic A stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0.050 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 720.8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21.74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 592.1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch