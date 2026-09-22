Symbiotec Pharmalab gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Symbiotec Pharmalab präsentierte am 21.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2.28 INR, nach 4.85 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Symbiotec Pharmalab im vergangenen Quartal 2.18 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8.32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symbiotec Pharmalab 2.01 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch