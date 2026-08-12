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12.08.2026 06:37:00
SymBio Pharmaceuticals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SymBio Pharmaceuticals veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 15.00 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -21.400 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SymBio Pharmaceuticals in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 38.19 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 236.5 Millionen JPY im Vergleich zu 382.6 Millionen JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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