SymBio Pharmaceuticals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SymBio Pharmaceuticals gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

SymBio Pharmaceuticals hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.09 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.150 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 1.5 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 44.15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SymBio Pharmaceuticals 2.7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch