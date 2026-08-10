Sylvamo: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sylvamo hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.28 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Sylvamo 806.0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1.51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 794.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch