Sylvamo: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sylvamo hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 5.00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1.41 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 645.0 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 23.76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 846.0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch