Sylogist vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sylogist gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.12 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.080 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sylogist in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 6.45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 14.7 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 15.7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch