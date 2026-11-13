Sylogist legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sylogist stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.08 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sylogist -0.040 CAD je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5.80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15.9 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15.0 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.ch