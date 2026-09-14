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14.09.2026 09:47:08
Sygnum holt Lateinamerikas grösste Digitalbank in die Schweiz
Sygnum. (Bild zVg)" width="646" height="388" loading="lazy">
Die Schweizer Kryptobank Sygnum spannt mit Nu zusammen. Die mit mehr als 140 Millionen Kunden grösste Digitalbank Lateinamerikas nutzt die Infrastruktur der Zürcher Bank für ihr neues internationales Angebot.
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
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