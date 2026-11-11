Sygnity stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sygnity liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sygnity die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.31 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.790 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Sygnity hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 122.8 Millionen PLN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 45.18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 84.6 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch