Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’278 0.3%  SPI 18’235 0.3%  Dow 48’430 -0.1%  DAX 24’490 0.6%  Euro 0.9301 0.1%  EStoxx50 5’800 0.8%  Gold 4’365 0.8%  Bitcoin 70’346 2.3%  Dollar 0.7907 0.2%  Öl 62.0 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Sika41879292NVIDIA994529Swiss Re12688156Novartis1200526Alphabet A29798540
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Neuer Millionenauftrag für DroneShield: Aktie dennoch leichter
Börsenjahr 2025: Die Tops und Flops im DAX
Lufthansa-Aktie fester: Neue Jets und alte Schatten - Luftverkehrskonzern feiert 100 Jahre
Deutsche Bank-Aktie dennoch fester: Erneute Störung des Onlinebankings
Suche...
Plus500 Depot

Syensqo Aktie 130715514 / BE0974464977

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.12.2025 16:54:52

Syensqo Announces Passing Of COO And People Officer Hervé Tiberghien

Syensqo
68.94 EUR 0.70%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Syensqo SA/NV (SYENS.BR) announced on Tuesday the sudden passing of Hervé Tiberghien, Chief Operations and People Officer and a member of its Executive Leadership Team, at the age of 61.

Tiberghien played an important role in shaping Syensqo following its creation in December 2023, helping define its operating model, organizational structure, and people strategy.

Previously, he served as Chief People Officer at Solvay from 2019 to 2023 and held senior leadership roles at PPG Industries.

SYENS.BR is currently trading at 69.04 euros, up 0.72 euros or 1.05 percent on the Brussels Euronext.