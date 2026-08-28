Sydbank A-S Un legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sydbank A-S Un hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.34 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.330 USD je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sydbank A-S Un im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 88.21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 634.2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 336.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch