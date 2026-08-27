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27.08.2026 06:37:00
Sydbank A-S stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sydbank A-S äusserte sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11.00 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 10.90 DKK erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.08 Milliarden DKK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 83.77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sydbank A-S einen Umsatz von 2.22 Milliarden DKK eingefahren.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 11.82 DKK je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 3.09 Milliarden DKK gerechnet.
Redaktion finanzen.ch
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