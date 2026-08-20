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20.08.2026 06:37:00
Syarikat Takaful Malaysia Bhd informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Syarikat Takaful Malaysia Bhd hat am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.10 MYR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Syarikat Takaful Malaysia Bhd ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.100 MYR in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Syarikat Takaful Malaysia Bhd in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14.08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.17 Milliarden MYR im Vergleich zu 1.03 Milliarden MYR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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