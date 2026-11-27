Syarikat Takaful Malaysia Bhd hat sich am 26.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.15 MYR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.130 MYR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 1.33 Milliarden MYR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.07 Milliarden MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch