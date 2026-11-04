Sword Shield Pharma: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sword Shield Pharma hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 7.70 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3.700 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 437.5 Millionen INR gegenüber 375.0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch