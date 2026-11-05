Sword-Edge Commercials hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sword-Edge Commercials lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.03 INR. Im Vorjahresquartal hatten -1.000 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch