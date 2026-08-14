Switching Technologies Gunther öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Switching Technologies Gunther veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 6.91 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6.840 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 9.3 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 53.75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20.2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch