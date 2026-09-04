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04.09.2026 06:37:00
Switchback Energy Acquisition A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Switchback Energy Acquisition A veröffentlichte am 02.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 1.35 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2.850 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Switchback Energy Acquisition A 116.1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17.74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 98.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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