Switchback Energy Acquisition A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Switchback Energy Acquisition A veröffentlichte am 02.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1.35 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2.850 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Switchback Energy Acquisition A 116.1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17.74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 98.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch