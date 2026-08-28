Swissquote Aktie 1067586 / CH0010675863
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
28.08.2026 11:06:18
Swissquote greift nach einem noch grösseren Stück des Schweizer Kuchens
Swissquote ist in den vergangenen Jahren rasant gewachsen. Doch ausgerechnet im Schweizer Heimmarkt sieht CEO Marc Bürki noch enormes Potenzial. Gleichzeitig grenzt er die Bank scharf von Billigbrokern ab und nennt überraschend konkrete Zahlen zur Wirtschaftlichkeit von Yuh.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
In eigener Sache
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swissquote AG (N)
|
17.08.26
|Swissquote-Aktie höher: Onlinebank schliesst 600 Konten von in der Schweiz lebenden Russen (AWP)
|
13.08.26
|Aktie fällt zweistellig: Swissquote senkt Jahresziele wegen Krypto-Schwäche (AWP)
|
13.08.26
|Swissquote-Aktien auf Talfahrt nach Senkung der Jahresziele (AWP)
|
04.06.26
|Swissquote-Aktie etwas fester: Tochter Yuh peilt eine Million Kunden an (AWP)
|
01.06.26
|SPI-Wert Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swissquote von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
27.05.26
|Swissquote Aktie News: Swissquote am Mittwochnachmittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
27.05.26
|Swissquote Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Swissquote (finanzen.ch)
|
27.05.26
|Swissquote Aktie News: Swissquote am Mittwochvormittag mit Kursplus (finanzen.ch)