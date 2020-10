Swissquote baut Büroturm am Hauptsitz in Gland

Gland VD (awp/sda) - Die Online-Bank Swissquote baut an ihrem Hauptsitz in Gland VD einen 15-stöckigen Büroturm. Die Bank mit insgesamt 600 Mitarbeitern, darunter 500 in Gland, will ihre Belegschaft bis 2030 verdreifachen.

Das Baugesuch ist im Amtsblatt veröffentlicht worden Zuvor hatten die Zeitungen "24 Heures" und "Tribune de Genève" über das Bauvorhaben berichtet.

Demnach kaufte Swissquote neue Grundstücke von rund 10'000 Quadratmeter. Fertig wird das neue Bürogebäude voraussichtlich 2025. Damit wird die Kapazität in Gland auf 1700 Mitarbeiter gesteigert.

Die Online-Bank generiert 40 Prozent ihres Umsatzes aus dem Handel mit Finanzprodukten, 40 Prozent aus dem Devisenmarkt und 20 Prozent aus Online-Dienstleistungen wie Vermögensverwaltung, Kredite und Hypotheken. Swissquote unterhält Büros in Zürich, London, Malta, Dubai und Hongkong.