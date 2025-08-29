Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Spende 29.08.2025 08:26:00

Swissquote-Aktie: Unterstützung für ETH-Forschung zur Cybersicherheit

Swissquote-Aktie: Unterstützung für ETH-Forschung zur Cybersicherheit

Die Digitalbank Swissquote unterstützt die Forschung im Bereich Informationssicherheit an der ETH Zürich mit einer Spende von 2,5 Millionen Franken.

Swissquote
527.41 CHF -0.08%
Kaufen Verkaufen
Der Beitrag fliesst an das Zurich Information Security & Privacy Center (ZISC), das sich mit Cybersicherheit, Betrugsbekämpfung und Datenschutz befasst, wie Swissquote am Freitag mitteilte.

Angesichts neuer, durch künstliche Intelligenz gestützter Betrugsformen stünden Finanzdienstleister vor wachsenden Herausforderungen, heisst es in der Mitteilung. Das ZISC bringe Forschende und Industriepartner zusammen, um Strategien und Technologien gegen digitale Bedrohungen zu entwickeln.

Mit der Unterstützung von Swissquote solle der Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis beschleunigt werden. Das Unternehmen betonte, es leiste damit einen wesentlichen Beitrag zum Schutz sensibler Daten und Vermögenswerte. Swissquote ist nach eigenen Angaben Schweizer Marktführer im Digital Banking und verwaltet Kundengelder von über 80 Milliarden Franken.

to/uh

Zürich (awp)

Bildquelle: Keystone,Swissquote