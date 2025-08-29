Swissquote-Aktie: Unterstützung für ETH-Forschung zur Cybersicherheit

Der Beitrag fliesst an das Zurich Information Security & Privacy Center (ZISC), das sich mit Cybersicherheit, Betrugsbekämpfung und Datenschutz befasst, wie Swissquote am Freitag mitteilte.

Angesichts neuer, durch künstliche Intelligenz gestützter Betrugsformen stünden Finanzdienstleister vor wachsenden Herausforderungen, heisst es in der Mitteilung. Das ZISC bringe Forschende und Industriepartner zusammen, um Strategien und Technologien gegen digitale Bedrohungen zu entwickeln.

Mit der Unterstützung von Swissquote solle der Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis beschleunigt werden. Das Unternehmen betonte, es leiste damit einen wesentlichen Beitrag zum Schutz sensibler Daten und Vermögenswerte. Swissquote ist nach eigenen Angaben Schweizer Marktführer im Digital Banking und verwaltet Kundengelder von über 80 Milliarden Franken.

