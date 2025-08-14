|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Nettoertrag gesteigert
|
14.08.2025 08:35:06
Swissquote-Aktie: Prognosen nach gutem ersten Halbjahr erhöht
Die Online-Bank Swissquote hat in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres alle wesentlichen Kennzahlen klar gesteigert.
In den Monaten Januar bis Juni steigerte Swissquote den Nettoertrag im Jahresvergleich um 13,0 Prozent auf 358,2 Millionen Franken, wie das Institut am Donnerstag mitteilte. Swissquote profitierte dabei vor allem von der hohen Volatilität an den Märkten und der damit verbundenen grösseren Handelstätigkeit. Daher zeigte auch der Handelsertrag mit einem Plus von 46 Prozent das mit Abstand grösste Wachstum.
Ebenfalls klar zulegen konnte das Unternehmen bei den Erträgen aus Kommissionen (+26%) und Kryptowährungen (+23%). Aufgrund der weiter gesunkenen Zinsen gab es beim Nettozinsertrag (-1,5%) einen leichten Rückgang.
Jedoch konnten höhere Kundenbareinlagen den negativen Effekt durch die Zinsen teilweise kompensieren, heisst es weiter. Schwächer zeigte sich auch der eForex-Ertrag (-11,3%), was insbesondere auf Anpassungen bei den Margenanforderungen zurückzuführen ist, die in Zeiten hoher Volatilität eingeführt wurden.
Auf der Kostenseite stand ebenfalls ein klares Plus von 17,9 Prozent auf 173,5 Millionen Franken. Als Gründe nannte das Unternehmen vor allem Investitionen in das Wachstum, wie etwa verstärkte Neueinstellungen oder höhere Marketingausgaben.
Befeuert durch die höheren Erträge verbesserte sich der Vorsteuergewinn um 9,1 Prozent auf 185,2 Millionen Franken. Unter dem Strich resultierte ein Reingewinn von 158,2 Millionen Franken, was einem Plus von 9,4 Prozent entspricht.
Kundenvermögen ziehen weiter deutlich an
Wie schon im Vorjahr stiegen auch die verwalteten Vermögen weiter deutlich an. Netto flossen dem Unternehmen 5,2 Milliarden Franken an Neugeldern zu. Die Kundenvermögen stiegen auf 80,4 Milliarden von 76,3 Milliarden per Ende 2024 deutlich an. Bei den Kundenkonten verbuchte das Unternehmen in den ersten sechs Monaten einen Zuwachs um 15,5 Prozent auf rund 708'400.
Die Erwartungen der Analysten konnte Swissquote in fast allen Feldern übertreffen oder erfüllen. Einzig beim Reingewinn blieb das Unternehmen leicht unter dem AWP-Konsens zurück.
Prognose angehoben
Für das gesamte Jahr 2025 setzt Swissquote nach dem guten Start seine Ziele etwas höher an. Neu peilt das Unternehmen einen Nettoertrag von 700 Millionen Franken und einen Vorsteuergewinn von rund 365 Millionen Franken an, nach bisher 675 beziehungsweise 355 Millionen Franken.
Durch die im ersten Halbjahr von der Postfinance vollständig übernommene Online-Bank Yuh erwartet Swissquote einen positiven Beitrag zum Nettoertrag von 10 Millionen Franken. Der Beitrag zum Vorsteuergewinn dürfte jedoch nur "gering" sein, heisst es weiter.
cg/ra
Gland (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu Swissquote AG (N)
|
13.08.25
|Swissquote Aktie News: Swissquote am Mittwochnachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
13.08.25
|Swissquote Aktie News: Swissquote am Mittwochmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
13.08.25
|Swissquote Aktie News: Swissquote am Vormittag höher (finanzen.ch)
|
11.08.25
|SPI-Titel Swissquote-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swissquote von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Zuversicht in Zürich: SPI am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
04.08.25
|SPI-Papier Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swissquote von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
28.07.25
|SPI-Papier Swissquote-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swissquote von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.07.25
|SPI-Titel Swissquote-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swissquote von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)