Swissquote-Aktie niedriger: Gewinn von Swissquote ist im ersten Halbjahr eingebrochen - Kundenzahl aber gestiegen

Die Online-Bank konnte aber dennoch neue Kunden anziehen und will nun im Herbst ihre eigene Kryptobörse starten.

Insgesamt erwirtschaftete Swissquote in den ersten sechs Monaten des Jahres noch einen Nettoertrag von 200,0 Millionen Franken, was einem Rückgang um 24 Prozent entsprach, wie das Institut am Mittwoch mitteilte. Unter dem Strich resultierte für die Online-Bank ein um einen Drittel gesunkener Reingewinn von 77,1 Millionen Franken.

Vorsichtige Kunden

Vom Ertragsrückgang im ersten Halbjahr waren fast alle Geschäftsfelder betroffen. Besonders heftig war der Einbruch im Geschäft mit den Kryptowährungen, die im ersten Halbjahr 2022 einen rasanten Kurseinbruch verzeichnet hatten. Der Ertrag aus Kryptoanlagen sackte in der Folge um knapp 70 Prozent ab.

Auch wenn die Kunden sehr viel vorsichtiger wurden, so hätten sie an ihren Anlagen festgehalten und kaum "Panik-Verkäufe" getätigt, betonte Swissquote-CEO Marc Bürki vor den Medien. Die Online-Bank konnte auch die Eröffnung von über 34'000 neuen Kundenkonten im Halbjahr und einen Netto-Neugeldzufluss von 5 Milliarden Franken vermelden. "Die Wachstumsgeschichte von Swissquote geht weiter", zeigte sich Bürki zuversichtlich.

Lancierung einer Kryptobörse

Swissquote will nun den Kryptohandel ab dem vierten Quartal über eine eigene Kryptobörse statt mit externen Partnern abwickeln. Für die Kunden bedeute die Lancierung einer eigenen Börse eine höhere Sicherheit und bessere Liquidität gerade bei kleineren "Kryptocoins", sagte Bürki vor den Medien. Das Unternehmen erhofft sich aber auch verbesserte Gewinnzahlen, da es künftig die Handelsspanne zwischen Kauf- und Verkaufspreis vollumfänglich selbst verdient.

Auf Erfolgskurs sieht Bürki auch die gemeinsam mit Postfinance lancierte Mobile App Yuh, die ein gutes Jahr nach der Lancierung bereits 75'000 Benutzerinnen und Benutzer aufweist und nun auf das nächste Ziel von 100'000 Kunden zusteuert. "Wir sind überzeugt, dass wir zum Marktführer in der Schweiz werden", sagte der Swissquote-CEO. Das Angebot von Yuh werde nun etwa mit E-Rechnungen und Angeboten für das Säule-3a-Sparen erweitert.

Prognosen revidiert

Zunächst revidiert die Online-Bank aufgrund des "anhaltend unsicheren Umfelds" aber ihre Prognosen für das Gesamtjahr 2022 wieder nach unten. Neu erwartet sie einen Nettoertrag in der Grössenordnung von 400 bis 420 Millionen Franken (bisher 475 Millionen) und einen Vorsteuergewinn von 190 Millionen (bisher 225 Millionen). Das entspräche aber noch immer der zweitbesten Resultat in der Geschichte der Online-Bank, betonte der CEO.

An den ehrgeizigen Mittelfristzielen bis 2025 - einem Ertrag von 750 Millionen und einem Vorsteuergewinn von 350 Millionen - hält der Swissquote-CEO fest. "Wir halten die Ziele für machbar."

So reagiert die Aktie auf die Zahlenvorlage

Die Swissquote-Aktien notieren am Mittwoch nach einem volatilen Handelsstart im Minus. Der Online-Broker hat am Morgen seine Zahlen für das erste Halbjahr vorgelegt und dabei erwartungsgemäss wegen dem schwachen Marktumfeld einen deutlichen Ertrags- und Gewinnrückgang vermeldet. Zudem hat das Institut auch seine Prognosen für das Gesamtjahr nach unten korrigiert.

Der Kurs der Swissquote-Aktie liegt an der SWX zeitweise um 2,01 Prozent im Minus bei 107,50 Franken.

Mit den Halbjahresergebnissen konnte Swissquote allerdings die Erwartungen am Markt vor allem bei den Gewinnzahlen etwas übertreffen: So lag der Vorsteuergewinn mit knapp 91 Millionen Franken über den Analystenschätzungen der KBW (85,0 Millionen) und der ZKB (79,9 Millionen). Die Bank konnte zudem neue Kundengelder anziehen, was allerdings zum Teil auch der Übernahme der luxemburgischen Keytrade Bank von Anfang Jahr zu verdanken war.

Aufgrund der anhaltend hohen Inflationsraten, Zinserhöhungen sowie den geopolitischen Unsicherheiten erwartet ZKB-Analyst Christian Schmidiger aber auch im zweiten Halbjahr eine unterdurchschnittliche Handelsaktivität, wie er in einem Kommentar schreibt. Gleichzeitig verweist allerdings auch auf den weiteren Ausbau der Kundenbasis im ersten Halbjahr. So sollten im Falle einer Normalisierung an den Finanzmärkten auch die Anzahl Transaktionen pro Kunde und somit die Erträge weiter ansteigen. Er bestätigt seine Einstufung "Marktgewichten".

tp/rw

Gland (awp)