Swissquote Aktie 1067586 / CH0010675863
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31.03.2026 16:29:00
Swissquote Aktie News: Swissquote präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker
Die Aktie von Swissquote gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Swissquote-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 391,60 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Swissquote nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,8 Prozent auf 391,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 17'890 Punkten tendiert. Die Swissquote-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 394,20 CHF aus. Bei 387,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Swissquote-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12'878 Stück gehandelt.
Am 08.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 576,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,22 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 310,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Swissquote-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,66 CHF aus. Am 04.03.2014 legte Swissquote die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2013 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,43 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swissquote 0,43 CHF je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Swissquote in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 38.99 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 38.99 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 13.08.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 19.08.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Swissquote-Aktie in Höhe von 22,36 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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