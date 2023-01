Swissquote Aktie News: Swissquote am Montagnachmittag im Minusbereich

Die Aktionäre schickten das Papier von Swissquote nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 04:28 Uhr 0,6 Prozent auf 167,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 14'619 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Swissquote-Aktie ging bis auf 165,70 CHF. Bei 168,10 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 12'918 Swissquote-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Swissquote wird am 16.03.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Swissquote-Anleger Experten zufolge am 14.03.2024 werfen.

Redaktion finanzen.ch