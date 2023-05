Swissquote Aktie News: Swissquote zeigt sich am Mittag freundlich

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 185,50 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 15'066 Punkten tendiert. Die Swissquote-Aktie legte bis auf 186,80 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 181,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13'345 Swissquote-Aktien.

Bei einem Wert von 200,40 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.04.2023). Mit einem Zuwachs von 8,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 90,75 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 51,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.08.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 07.08.2024.

Redaktion finanzen.ch