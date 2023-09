Swissquote Aktie News: Swissquote präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Um 12:28 Uhr stieg die Swissquote-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 164,10 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 14'239 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Swissquote-Aktie bei 164,10 CHF. Mit einem Wert von 160,10 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 11'273 Swissquote-Aktien umgesetzt.

Am 14.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 203,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 24,07 Prozent Plus fehlen der Swissquote-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 97,35 CHF. Der aktuelle Kurs der Swissquote-Aktie ist somit 40,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Swissquote dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.03.2025.

Redaktion finanzen.ch