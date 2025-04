Swissquote Aktie News: Swissquote am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

Im SIX SX-Handel gewannen die Swissquote-Papiere um 12:28 Uhr 1,5 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 16'273 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Swissquote-Aktie bei 409,00 CHF. Bei 402,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 13'681 Swissquote-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2025 markierte das Papier bei 436,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Swissquote-Aktie derzeit noch 6,76 Prozent Luft nach oben. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 242,00 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swissquote-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF an Swissquote-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,20 CHF. Die Bilanz zum am 31.12.2013 abgelaufenen Quartal legte Swissquote am 04.03.2014 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,43 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swissquote 0,43 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 38.99 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38.99 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Swissquote am 14.08.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Swissquote-Anleger Experten zufolge am 18.08.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 20,78 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

