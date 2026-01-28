Swissquote Aktie 1067586 / CH0010675863
28.01.2026 16:29:00
Swissquote Aktie News: Swissquote am Mittwochnachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Swissquote gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Swissquote-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 444,80 CHF.
Der Swissquote-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 444,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 18'093 Punkten steht. In der Spitze fiel die Swissquote-Aktie bis auf 443,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 450,20 CHF. Von der Swissquote-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16'268 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 576,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.08.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 29,61 Prozent könnte die Swissquote-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 310,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swissquote-Aktie.
Im Jahr 2024 erhielten Swissquote-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,75 CHF. Am 04.03.2014 hat Swissquote in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2013 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,43 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Swissquote 0,43 CHF je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 38.99 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 38.99 Mio. CHF umgesetzt worden waren.
Am 19.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 18.03.2027 dürfte Swissquote die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Swissquote im Jahr 2025 22,87 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Swissquote-Aktie letztlich dennoch schwächer: Deutlich höhere Ertrags- und Gewinnzahlen in 2025
Swissquote-Aktie knickt ein: Postfinance verkauft Paket von 3,5 Prozent
Swissquote-Aktie in Rot: Online-Bank bereitet Führungswechsel an der Spitze vor
