Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’991 0.6%  SPI 19’221 0.4%  Dow 49’499 0.0%  DAX 25’242 -0.2%  Euro 0.9126 0.0%  EStoxx50 6’150 -0.2%  Gold 5’178 -0.1%  Bitcoin 52’466 0.5%  Dollar 0.7722 -0.2%  Öl 71.4 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526NVIDIA994529Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
JP Morgan Chase & Co. gibt BASF-Aktie Underweight
ETF des Monats März 2026 - Silber. Substanz. Schweizer Präzision.
Partners Group-Aktie schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
KI-Ängste an den US-Börsen: So belastet Anthropic die Aktien von IBM, CrowdStrike, Oracle, ServiceNow und Co.
Block-Aktie im Aufwind: KI-Kurs von CEO Jack Dorsey beflügelt Anleger - massiver Stellenabbau angekündigt
Suche...
Plus500 Depot

Swissquote Aktie 1067586 / CH0010675863

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.02.2026 09:29:00

Swissquote Aktie News: Swissquote am Vormittag mit Kursabschlägen

Swissquote Aktie News: Swissquote am Vormittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Swissquote. Die Swissquote-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 411,40 CHF ab.

Swissquote
410.89 CHF 0.57%
Kaufen Verkaufen

Die Swissquote-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 411,40 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'230 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Swissquote-Aktie bis auf 411,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 413,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Swissquote-Aktien beläuft sich auf 937 Stück.

Am 08.08.2025 markierte das Papier bei 576,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Swissquote-Aktie somit 28,64 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 310,20 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,73 CHF, nach 6,00 CHF im Jahr 2024. Swissquote veröffentlichte am 04.03.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,43 CHF. Im letzten Jahr hatte Swissquote einen Gewinn von 0,43 CHF je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 38.99 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38.99 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 19.03.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.03.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 22,46 CHF je Swissquote-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Swissquote-Aktie

Swissquote-Aktie letztlich dennoch schwächer: Deutlich höhere Ertrags- und Gewinnzahlen in 2025

Swissquote-Aktie knickt ein: Postfinance verkauft Paket von 3,5 Prozent

Swissquote-Aktie in Rot: Online-Bank bereitet Führungswechsel an der Spitze vor

Nachrichten zu Swissquote AG (N)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?