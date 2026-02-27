Swissquote Aktie News: Swissquote am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Swissquote-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 411,40 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'230 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Swissquote-Aktie bis auf 411,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 413,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Swissquote-Aktien beläuft sich auf 937 Stück.

Am 08.08.2025 markierte das Papier bei 576,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Swissquote-Aktie somit 28,64 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 310,20 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,73 CHF, nach 6,00 CHF im Jahr 2024. Swissquote veröffentlichte am 04.03.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,43 CHF. Im letzten Jahr hatte Swissquote einen Gewinn von 0,43 CHF je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 38.99 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38.99 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 19.03.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.03.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 22,46 CHF je Swissquote-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

