Swissquote Aktie News: Anleger schicken Swissquote ins Plus

Zuletzt stieg die Swissquote-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0.4 Prozent auf 191.00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 15'816 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Swissquote-Aktie bei 195.60 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 191.00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 26'058 Swissquote-Aktien gekauft oder verkauft.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swissquote einen Gewinn von 12.38 CHF je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Swissquote Group Holding S.A. ist ein Anbieter von online-Dienstleistungen für den Finanz- und Handelssektor. Sie führt Konten in CHF, EUR und USD sowie auf Anfrage in fast jeder gewünschten anderen Währung, verzinst CHF- und Fremdwährungskonten, übernimmt alle Arten von Wertschriften zur Depotverwahrung, erteilt Lombardkredite, bietet die Anlage von liquiden Mitteln in Festgeldern und Geldmarktfonds, verwahrt banklagernde Korrespondenz und vertreibt verschiedene Kreditkarten nach Wahl.

Redaktion finanzen.net