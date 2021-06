Swissquote-Aktie aktuell: Swissquote tendiert südwärts

Die Swissquote-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0.1 Prozent bei 142.20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 15'367 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Swissquote-Aktie bisher bei 141.20 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 142.40 CHF. Von der Swissquote-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20'890 Stück gehandelt.

In der Swissquote-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 8.61 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Swissquote Group Holding S.A. ist ein Anbieter von online-Dienstleistungen für den Finanz- und Handelssektor. Sie führt Konten in CHF, EUR und USD sowie auf Anfrage in fast jeder gewünschten anderen Währung, verzinst CHF- und Fremdwährungskonten, übernimmt alle Arten von Wertschriften zur Depotverwahrung, erteilt Lombardkredite, bietet die Anlage von liquiden Mitteln in Festgeldern und Geldmarktfonds, verwahrt banklagernde Korrespondenz und vertreibt verschiedene Kreditkarten nach Wahl.

Redaktion finanzen.net