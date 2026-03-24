Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’503 0.9%  SPI 17’471 0.9%  Dow 46’340 0.3%  DAX 22’626 -0.1%  Euro 0.9163 0.3%  EStoxx50 5’588 0.2%  Gold 4’426 0.2%  Bitcoin 55’415 -0.5%  Dollar 0.7909 0.6%  Öl 102.9 2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Sika41879292Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Continental-Aktie im Fokus: Millionen-Vergleich im Dieselskandal soll Kapitel beenden
VW-Aktie in Grün: Rückruf von über 90.000 E-Autos wegen Batterieproblemen
Palantir-Aktie im Minus: Britische Politik will FCA-Deal stoppen
USA mit Importverbot für ausländische Router: NETGEAR-Aktie mit massivem Kurssprung
Apollo Global-Aktie fällt: Liquiditätsbremse durch massive Rücknahmewelle ausgelost - Gundlach sieht "erste Risse"
Suche...

Swissquote Aktie 1067586 / CH0010675863

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.03.2026 16:29:00

Swissquote Aktie News: Swissquote am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Swissquote Aktie News: Swissquote am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von Swissquote zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne grosse Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Swissquote-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 384,00 CHF.

Swissquote
382.21 CHF -0.99%
Kaufen Verkaufen

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die Swissquote-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 384,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 17'435 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Swissquote-Aktie bis auf 385,40 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Swissquote-Aktie bis auf 378,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 384,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Swissquote-Aktien beläuft sich auf 6'606 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (576,50 CHF) erklomm das Papier am 08.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swissquote-Aktie mit einem Kursplus von 50,13 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 310,20 CHF. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Swissquote-Aktie 19,22 Prozent sinken.

Für Swissquote-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,66 CHF ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals präsentierte Swissquote am 04.03.2014. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,43 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,43 CHF je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Swissquote in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 38.99 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 38.99 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Swissquote am 13.08.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 19.08.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swissquote einen Gewinn von 22,41 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Swissquote-Aktie

Swissquote-Aktie rutscht ab: Deutlich höhere Ertrags- und Gewinnzahlen

Swissquote-Aktie freundlich: Banking-App Yuh strebt eine Million Kunden an

Swissquote-Aktie letztlich dennoch schwächer: Deutlich höhere Ertrags- und Gewinnzahlen in 2025

Nachrichten zu Swissquote AG (N)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten