Swissquote Aktie News: Swissquote am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die Swissquote-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 384,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 17'435 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Swissquote-Aktie bis auf 385,40 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Swissquote-Aktie bis auf 378,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 384,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Swissquote-Aktien beläuft sich auf 6'606 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (576,50 CHF) erklomm das Papier am 08.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swissquote-Aktie mit einem Kursplus von 50,13 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 310,20 CHF. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Swissquote-Aktie 19,22 Prozent sinken.

Für Swissquote-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,66 CHF ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals präsentierte Swissquote am 04.03.2014. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,43 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,43 CHF je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Swissquote in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 38.99 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 38.99 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Swissquote am 13.08.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 19.08.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swissquote einen Gewinn von 22,41 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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