Swissquote Aktie News: Swissquote am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss

Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der Swissquote-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 182,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 14'497 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Swissquote-Aktie bei 185,30 CHF. Der Kurs der Swissquote-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 182,00 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 182,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 4'237 Swissquote-Aktien umgesetzt.

Bei 203,60 CHF erreichte der Titel am 14.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 97,35 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.03.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.03.2025.

Redaktion finanzen.ch