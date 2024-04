Swissquote Aktie News: Swissquote am Nachmittag gesucht

Um 04:28 Uhr wies die Swissquote-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 244,60 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 15'106 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Swissquote-Aktie bis auf 247,60 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 245,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 10'888 Swissquote-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 261,00 CHF an. Der aktuelle Kurs der Swissquote-Aktie ist somit 6,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,00 CHF. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Swissquote-Aktie 35,40 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,16 CHF.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Swissquote wird am 13.08.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Swissquote-Gewinn in Höhe von 17,84 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch