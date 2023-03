Swissquote Aktie News: Swissquote am Mittag höher

Im SIX SX-Handel gewannen die Swissquote-Papiere um 12:28 Uhr 1,3 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 14'139 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Swissquote-Aktie sogar auf 172,50 CHF. Bei 170,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 11'420 Swissquote-Aktien den Besitzer.

Am 16.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 184,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Swissquote-Aktie damit 6,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 90,75 CHF fiel das Papier am 23.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 89,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 09.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Swissquote rechnen Experten am 07.08.2024.

Redaktion finanzen.ch